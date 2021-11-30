В Новосибирске угнали Lexus за полтора миллиона, принадлежащий бывшему военному

Угонщик объявлен в розыск Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске полиция ищет угонщика дорогой иномарки у бывшего военного. Lexus был угнан в Октябрьском районе в ночь на 26 октября 2021 года.

— Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Санкции по данной статье составляют до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения автомобиля и лиц, причастных к пропаже данного транспортного средства, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Известно, что автомобиль принадлежал 59-летнему бывшему военному. Дорогой внедорожник он купил недавно.

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