Два сибиряка предстанут перед судом за убийство знакомого из-за долга. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области будут судить 20 и 21-летних жителей Оби. В отношении них завершили расследование уголовного дела по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений». Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

Известно, на преступление парни пошли, не желая возвращать долг. Так, в 2020 году с августа по ноябрь 21-летний фигурант занял у знакомой семейной пары примерно 30 тысяч рублей. Возвращать долг он не захотел. А предложил своему 20-летнему знакомому убить мужчину, который дал денег в долг. Приятель согласился на преступление.

— 17 декабря 2020 года обвиняемые взяли нож и предмет, обладающий колото-режущими свойствами. Воспользовавшись автомобилем, поехали по месту жительства 26-летнего потерпевшего. Далее они под вымышленным предлогом предложили мужчине проехать с ними в кредитную организацию для оформления кредита на имя 21-летнего обвиняемого и последующего возврата имеющегося долга потерпевшему. Последний, не подозревающий о преступных намерениях знакомых, согласился и поехал с ними, — уточнили в Следственном комитете.

Они поехали по дороге от села Верх-Тула в сторону деревни Алексеевка Новосибирского района. Там они остановили машину на обочине дороги, заявив, что она сломалась. Сами вышли из нее, захватив нож и еще одно колото-режущее оружие. Затем они выманили из авто свою жертву и нанесли парню ножом не менее 25 ударов в область шеи, тела и ног. Мужчина умер на месте от полученных травм. А злоумышленники, убедившись, что пострадавший мертв, скрылись с места преступления.

Злоумышленников в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали полицейские. На время следствия их поместили в СИЗО. Вину в совершении зверского преступления они не признали.

В отношении сибиряков собрали достаточную доказательную базу. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд. Там его рассмотрят по существу. Известно, парням за содеянное грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

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