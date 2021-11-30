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Общество30 ноября 2021 1:55

В Новосибирске водитель BMW, насмерть сбивший 12-летнего велосипедиста, предложил родителям мальчика 1,5 миллиона рублей

Хотя они просили 10 миллионов рублей
Мария ГРИГОРЯН
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Большую сумму подсудимый не может предложить родителям погибшего ребенка

Большую сумму подсудимый не может предложить родителям погибшего ребенка

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске насмерть сбивший 12-летнего мальчика водитель иномарки предложил родителям ребенка 1,5 миллионов рублей вместо требуемых 10 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

— Гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 10 миллионов рублей подсудимый признал частично. Он заявил, что считает сумму гражданского иска завышенной. И с учетом своего финансового положения выразил готовность возместить причиненный ущерб в сумме 1 — 1,5 миллионов рублей, — говорится на сайте суда.

Следующее слушанье сторон отложили на 2 декабря 2021.

Напомним, 5 июня 2021 года, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Никитина иномарка насмерть сбила мальчика на велосипеде. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

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