В Новосибирске водитель BMW, насмерть сбивший 12-летнего велосипедиста, предложил родителям мальчика 1,5 миллиона рублей

Большую сумму подсудимый не может предложить родителям погибшего ребенка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске насмерть сбивший 12-летнего мальчика водитель иномарки предложил родителям ребенка 1,5 миллионов рублей вместо требуемых 10 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

— Гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 10 миллионов рублей подсудимый признал частично. Он заявил, что считает сумму гражданского иска завышенной. И с учетом своего финансового положения выразил готовность возместить причиненный ущерб в сумме 1 — 1,5 миллионов рублей, — говорится на сайте суда.

Следующее слушанье сторон отложили на 2 декабря 2021.

Напомним, 5 июня 2021 года, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Никитина иномарка насмерть сбила мальчика на велосипеде. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber