В Новосибирске водитель BMW, насмерть сбивший 12-летнего велосипедиста, предложил родителям мальчика 1,5 миллиона рублей

Большую сумму подсудимый не может предложить родителям погибшего ребенка
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирске насмерть сбивший 12-летнего мальчика водитель иномарки предложил родителям ребенка 1,5 миллионов рублей вместо требуемых 10 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.
— Гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 10 миллионов рублей подсудимый признал частично. Он заявил, что считает сумму гражданского иска завышенной. И с учетом своего финансового положения выразил готовность возместить причиненный ущерб в сумме 1 — 1,5 миллионов рублей, — говорится на сайте суда.
Следующее слушанье сторон отложили на 2 декабря 2021.
Напомним, 5 июня 2021 года, в Октябрьском районе Новосибирска на улице Никитина иномарка насмерть сбила мальчика на велосипеде. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил травмы несовместимые с жизнью.
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