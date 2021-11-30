Пробки в Новосибирске на утро 30 ноября 2021 года: затор на улице Блюхера

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 30 ноября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 30 ноября 2021 года: затор образовался на улице Блюхера. Также сложно проехать по улицам Титова и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Затруднено движение по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков Гвардейцев. Пробки сковали улицу Широкую, площадь Труда и площадь Райсовета.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Сложно проехать по улицам Бориса Богаткова, Никитина, Добролюбова и Кирова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 30 ноября, составил 7 баллов.

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