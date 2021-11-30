Погода в Новосибирске на 30 ноября 2021 года: солнце и потепление до -6

Снегопады на этой неделе прекратятся. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Новосибирске на 30 ноября 2021 года станет немного потеплее, чем в предыдущие дни. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В ночь на субботу температура составит -11…-13 градусов при городе -17, днем — -6…-8. Будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица на дорогах. Подует юго-западный ветер со скоростью до 2-7 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью столбик термометра покажет около -10…-15 градусов, днем будет до -3…-8, местами до -13.

«Яндекс.Погода» днем 30 ноября температура воздуха составит -6...-8 градусов, ночью -15 градусов. Будет пасмурно, а к вечеру разъяснится.

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