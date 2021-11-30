Новосибирец отсудил почти четыре тысячи рублей за рекламную СМС

Мужчина требовал 10 тысяч рублей компенсации Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новосибирец наказал ювелиров за рекламную СМС с кричащим заголовком. Заельцовский районный суд опубликовал решение:

— В 10.54 на мобильный телефон истца поступило рекламное CMC: «Настоящий ШОК: золото 2990Р/грамм и -70% на серебро!». После того, как заявитель перешел по указанной ссылке, он попал на сайт, на котором ему предлагалось приобрести товары со скидками. У продавца не было согласия на обработку персональных данных и истец потребовал 10 тысяч рублей через суд, — сообщается в решении.

Мужчина запросил согласие на обработку персональных данных, однако компания не смогла его предоставить. Суд встал на сторону новосибирца и постановил выплатить 500 рублей морального вреда, 3 тысячи расходов на юриста, а также штраф и почтовые расходы.

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