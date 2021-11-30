В Новосибирске со 2 по 4 декабря пройдет форум Сибирская продовольственная неделя

Фото: Архив пресс-службы «Сибирской Выставочной Компании»

Со 2 по 4 декабря 2021 года на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоятся выставка продуктов питания, напитков, оборудования, упаковки и ингредиентов для пищевой промышленности «Сибирская продовольственная неделя» и выставка оборудования, товаров и технологий для гостиничного бизнеса, ресторанов, кафе и кейтеринга HoReCa Siberia.

Ведущим событием деловой программы станет III Новосибирский Торговый Форум «Торговля Offline - Online». Организаторы: Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, соорганизатор - Сибирская Выставочная Компания.

Мероприятия форума пройдут в новом формате - это будет двухдневный марафон треков (открытых дискуссионных площадок) с участием топ-менеджеров международных и российских компаний, работающих как в сфере торговли, так и индустрии гостеприимства, отраслевых экспертов и представителей федерального и регионального министерств торговли и промышленности.

В центре внимания участников деловой программы - современная ситуация на рынке, тенденции и перспективы его развития, практические кейсы по адаптации бизнеса к работе в новых условиях.

Фото: Архив пресс-службы «Сибирской Выставочной Компании»

В числе спикеров форума:

1. Никита Кузнецов, директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

2. Екатерина Головацкая, редактор журналов «Мое дело. Магазин», «Food Service» (Москва)

3. Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли России

4. Марина Садыки, руководитель отдел развития электронной торговли, общественного питания и бытовых услуг департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

5. Владимир Бурковский, президент Сибирской Федерации Рестораторов и Отельеров

6. Алексей Колгушкин, директор IKEA Новосибирск

7. Максим Лысянский, учредитель и исполнительный директор сети кофеен «Кофий ROOM» и производства по обжарке зерна Kofiy Roasters

8. Наталья Кулакова, директор Школы Дениса Иванова (Москва)

9. Данил Герасимиди, генеральный директор ООО «ГастроНорма» (Москва)

10. Гаврилов Алексей Валерьевич (Quick Resto) и многие другие.

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