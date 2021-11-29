Двое новосибирцев предстанут перед судом за жестокое убийство знакомого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский областной суд рассмотрит дело по обвинению двух парней — 23 и 27 лет, которые жестоко убили знакомого. В отношении них завершили расследование уголовного дела по пунктам «д», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью». Об этом рассказали в Следственном комитете Новосибирской области.

— Следствие установило, в ночь с 11 на 12 сентября 2021 года обвиняемые находились в квартире на улице Эйхе в Первомайском районе города у своего знакомого. Там компания распивала спиртное. Затем собутыльники поссорились — в ходе конфликта фигуранты по делу нанесли не менее 55 ударов по голове, туловищу и верхним конечностям знакомого. От полученных травм мужчина умер на месте ЧП. Агрессоры убедились, что жертва не подает признаков жизни, и легли спать, — уточнили в СК.

Злоумышленников задержали. Вину свою они признали лишь частично. На время следствия новосибирцев поместили в СИЗО.

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