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Умные вещи29 ноября 2021 4:36

Туристическая платформа Tele2 поможет в развитии индустрии гостеприимства

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает первое «коробочное» решение big data - платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Пользователи ресурса могут самостоятельно получать ответы на свои вопросы, проверять гипотезы и принимать верные управленческие решения.

Аналитический портал Tele2 актуален ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов, развивать инфраструктуру или оптимизировать транспортные потоки - администрациям городов и регионов, проектным офисам по туризму и транспорту, владельцам гостиниц и ресторанов, туристическим агентствам.

Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые будут непрерывно дополняться. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Данные удобно анализировать не только по неделям и месяцам, но и по определенным дням. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Геоаналитика - это драйвер роста выручки от направления big data Tele2. В 2020 году доходы оператора от внешних проектов увеличились по сравнению с 2019 годом более чем в 10 раз, в 2021 году это направление также демонстрирует высокие темпы роста. Результатом использования геоаналитики big data часто становятся проекты по развитию внутреннего туризма в различных регионах. Например, в 2021 году data scientists Tele2 изучили активность гостей на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Благодаря исследованию стали понятны объем и структура туристического потока, его динамика, длительность пребывания туристов и география их маршрутов. Итогом анализа стал ряд мероприятий, направленных на продвижение курорта. Также данные используются при расчетах для загрузки горнолыжного комплекса в разные периоды.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Антон Мерзляков, директор по аналитике больших данных Tele2:

- Пандемия ускорила развитие внутреннего туризма - мы видим это по растущему количеству запросов на геоаналитику для регионов или отдельных территорий. На основе анализа реализуемых задач мы выделили типовые (схожие) тематики, которые интересуют наших клиентов, и реализовали их в «коробочном» решении. Туристическая платформа Tele2 позволяет пользователю самостоятельно получать ответы на все вопросы относительно турпотока и портрета туриста. Это помогает нашим клиентам принимать верные управленческие решения, эффективно привлекать инвестиции и развивать инфраструктуру именно там, где это будет востребовано.