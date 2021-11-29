В Новосибирске открылся французский спортивный магазин «Decathlon»

Магазин открылся в прошлые выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске состоялось открытие спортивного гипермаркета «Decathlon». Торжественное мероприятие прошло в субботу, 27 ноября, на улице Фабричной, 59.

— Хотим сказать, что мы рады и горды открыться рядом с вами и предложить товары для 80+ видов спорта в Новосибирске, — написали представители магазина в своем Инстаграм.

Напомним, ранее открытие магазина переносили уже несколько раз. Изначально магазин планировали открыть еще в начале лета, но планы изменились. Тогда было принято решение перенести открытие на осень. Магазин ссылался на то, что хочет обеспечить безопасность своим клиентам.

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