Новосибирскому бизнесмену Проничеву не дают получить пенсию в СИЗО

Бизнесмену необходимы лекарства для поддержания здоровья. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске задержанному бизнесмену Сергею Проничеву отказали в получении пенсии в СИЗО. Деньги ему нужны для покупки необходимых лекарств. Об этом КП-Новосибирск сообщила адвокат бизнесмена Анжела Платонова.

— Я считаю, что это очередное давление на моего подзащитного поскольку при встречах в СИЗО с Сергеем Дмитриевичем я неоднократно наблюдала, как нотариус приходит и оформляет какие-то доверенности с другими людьми, которые там в заключении. Не понимаю, почему такое отношение к моему подзащитному. С момента его задержания, а это апрель 2021 года, по сегодняшний день, он ни разу не получал пенсию. Поэтому решили оформить доверенность, так как нужны деньги на лекарства, — заявила юрист.

Также, по ее мнению, такое давление возможно связано с тем, что от ее подзащитного хотят получить информацию, не связанную с данным уголовным делом.

Напомним, ранее Центральный районный суд Новосибирска 17 апреля принял решение о заключении под стражу экс-кандидата в мэры Сергея Проничева. Его обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по части 2 статьи 159 УК РФ.

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