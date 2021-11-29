В Новосибирске 19-летний парень жестоко избил знакомого из-за ревности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске подрались двое парней — 19-ти и 20-ти лет. В результате конфликта серьезно пострадал тот, что старше — его с множественными травмами головы доставили в больницу. Медики сообщили о тяжелом пациенте в полицию. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в нанесении побоев. Им оказался 19-летний житель Ленинского района. Правоохранители установили, он избил молодого человека на фоне ревности к знакомой девушке, — уточнили в пресс-службе полиции.

В отношении 19-летнего новосибирца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На время следствия его отправили в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber