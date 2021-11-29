В Новосибирске 19-летний парень жестоко избил знакомого из-за ревности.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске подрались двое парней — 19-ти и 20-ти лет. В результате конфликта серьезно пострадал тот, что старше — его с множественными травмами головы доставили в больницу. Медики сообщили о тяжелом пациенте в полицию. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
— В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в нанесении побоев. Им оказался 19-летний житель Ленинского района. Правоохранители установили, он избил молодого человека на фоне ревности к знакомой девушке, — уточнили в пресс-службе полиции.
В отношении 19-летнего новосибирца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На время следствия его отправили в СИЗО.
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