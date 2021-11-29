В Новосибирске водитель седана сбил преследовавшего его мужчину

Автомобиль силой сбил мужчину

В Новосибирске во дворе дома 36/1 на улице Виктора Шевелева водитель, управляя белым седаном совершил наезд на преследовавшего его мужчину. После чего скрылся с места ЧП. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54».

— Помощь пострадавшему оказали очевидцы происшествия, — написали в группе очевидцы.

На момент публикации новости КП-Новосибирск не удалось получить комментарий от ГУ МВД по Новосибирской области относительно произошедшего. В ведомстве обещали предоставить информацию о случившемся позже.

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