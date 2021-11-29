ХК «Сибирь» одержал победу в матче над «Автомобилистом»

Команда празднует победу в раздевалке. Фото: ХК "Сибирь"
Хоккейный клуб «Сибирь» выиграл в матче регулярного чемпионата КХЛ ХК «Автомобилист». Встреча состоялась вечером, 28 ноября, в Новосибирске.
— Сегодня много блокированных бросков было, но парни боролись за победу. И все-таки дожали соперника в нужный момент. Благодарен болельщикам за поддержку и благодарен команде за стойкость. Все-таки парни эмоции из себя доставали, они их достали, и мы сегодня выиграли, — рассказал главный тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов.
Авторами забитых шайб стали: Илья Морозов, Олег Ли и Валентин Пьянов. Следующая игра ХК «Сибирь» состоится с сочинской командой 2 декабря.
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