В Новосибирске водители оценили опасность некоторых светофоров

Эксперт также оценил опасность светофоров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские водители составили рейтинг опасных городских светофоров, которые могут не регулируют движение, а наоборот могут провоцировать аварии на дорогах. Больше всего сибиряки возмутились светофором на улице Большевистской, 14/1, рядом с магазином «Мерседес».

— На сегодняшний день в Новосибирске нет ни одного ПОДД потому с точки зрения законодательства все технические средства организации дорожного движения — знаки, светофоры, разметка, элементы обустройства — фактически размещены незаконно. Именно поэтому, оценивать то, как работают светофоры на сегодняшний день возможно только субъективно исходя из своих личных ощущений, — рассказал КП-Новосибирск инспектор по качеству и приемке СМР в ООО Скиф-М Михаил Мезенцев.

Также водители пожаловались на светофор на улице Немировича-Данченко, который не дает возможности повернуть участникам дорожного движения в сторону ЖК «Панорама».

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