Пробки в Новосибирске на утро 29 ноября 2021 года: затор на улице Широкой

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 29 ноября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 29 июня 2021 года: затор образовался на улице Широкой. Также сложно проехать по площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Заторы наблюдаются на улицах Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Сложно проехать по улицам Блюхера, Покрышкина и Сибиряков-Гвардейцев. Также движение затруднено по проспекту Карла Маркса.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Сложно проехать по улицам Добролюбова, Кирова и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 29 ноября, составил 7 баллов.

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