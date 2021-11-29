Следком начал проверку после гибели двух человек на пожаре в Новосибирске

Сейчас следком выясняет причины произошедшего
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следком Новосибирской области начал проверку после гибели на пожаре женщины и мужчины в Ленинском районе Новосибирска. Инцидент произошел 28 ноября в квартире жилого дома 132 на улице Троллейной.
— По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, пожар произошел в вечернее время, после тушения огня в квартире на 8-м этаже были обнаружены тела 79-летнего мужчины и 58-летней женщины.
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