Следком начал проверку после гибели двух человек на пожаре в Новосибирске

Сейчас следком выясняет причины произошедшего Фото: Олег ЗОЛОТО

Следком Новосибирской области начал проверку после гибели на пожаре женщины и мужчины в Ленинском районе Новосибирска. Инцидент произошел 28 ноября в квартире жилого дома 132 на улице Троллейной.

— По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар произошел в вечернее время, после тушения огня в квартире на 8-м этаже были обнаружены тела 79-летнего мужчины и 58-летней женщины.

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