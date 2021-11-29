В Новосибирской области село осталось без света из-за упавшего пеликана

Пеликан упал с неба в Новосибирской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧП произошло в селае Херсонка в Убинском районе: там в беду попал пеликан.

— Перед паданием на землю пеликан задел линию электропередач, и в поселении отключился свет. Местные специалисты пытались помочь птице, но у пеликана произошел сложный перелом крыла, спустя ночь он погиб, — сообщила группа «Убинский вестник News».

Новосибирский орнитолог объяснил: птица могла отвлечься на людей и не заметить провод.

— Обычно от столкновения с ЛЭП страдают крупные хищники: совы, неясыти, крупные ястребы и орлы. Они садятся на перекладины изоляторов, лапами на один провод, клювом задевают другой, и происходит замыкание. Этого можно избежать, в последние годы в стандарты ЛЭП заложены птицезащитные устройства. Механические провода могут также погубить птиц при столкновении. Летом в Карасукском районе летящая цапля столкнулась с проводом и упала, переломав себе кости, — рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский. — Здесь могло быть так, что пеликан засмотрелся на людей.

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