Погода в Новосибирске на 29 ноября 2021 года: похолодание до -15 градусов

Синоптики обещают прекращение снегопадов Фото: Никита МАНЬКО

Погода в Новосибирске на 29 ноября 2021 года будет морозной. На сайте Западно-Сибирского УГМС опубликовали уточненный прогноз.

— Ночью осадков не ожидается. Ветер подует южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, в пригороде столбики термометров опустятся до -15 градусов. Днем будет -5...-7 градусов. На дорогах местами гололедица, — обещают метеорологи.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» днем 29 ноября температура воздуха составит -8...-9 градусов, ночью -10 градусов. Будет пасмурно, без осадков. Ветер будет дуть южный, около 3 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber