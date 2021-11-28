Самый теплый день - пятница. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ожидается потепление до +2 градусов. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода».

— В пятницу 3 декабря днем столбики термометров покажут +1...+2 градуса. Весь день будет идти снег. Ветер подует юго-западный со скоростью до 5 метров в секунду, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Gismeteo» в пятницу 3 декабря температура воздуха составит 0 градусов. К вечеру похолодает до -2 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 12 метров в секунду. Осадков не ожидается.

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