Квартира загорелась на 8 этаже. Фото: https://vk.com/mchs_54
Мужчина и женщина погибли в пожаре в Новосибирске. Трагедия произошла в Ленинском районе на улице Троллейная.
— В сильно задымленных лестничных клетках специалисты звена газодымозащитной службы проводили разведку на наличие людей. По оперативным данным, пожарные эвакуировали из подъезда при помощи спасательных устройств пять человек, в том числе трех детей, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.
Горела квартира на 8 этаже. В ней огнеборцы обнаружили двух пострадавших. Спасти их не удалось.
Причину возгорания будут устанавливать дознаватели МЧС и сотрудники следственного комитета.
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