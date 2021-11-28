Мужчину увезли в НИИТО имени Я.Л. Цивьяна
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В Новосибирске пассажир троллейбуса пострадал в ДТП с «ГАЗелью». Инцидент случился на перекрестке улицы Каменская и Октябрьской магистрали.
— В столкновении «ГАЗели» с троллейбусом №5 пострадал 46-летний пассажир троллейбуса. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают экипажи ГИБДД , устанавливаются все обстоятельства происшествия. Состояние опьянения у водителей не установлено, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Подписчики «АСТ-54» сообщили, что водитель грузового автомобиля поднимался с Ипподромской на Октябрьскую магистраль и при правом повороте не уступил дорогу общественному транспорту.
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