Мужчину увезли в НИИТО имени Я.Л. Цивьяна Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске пассажир троллейбуса пострадал в ДТП с «ГАЗелью». Инцидент случился на перекрестке улицы Каменская и Октябрьской магистрали.

— В столкновении «ГАЗели» с троллейбусом №5 пострадал 46-летний пассажир троллейбуса. В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают экипажи ГИБДД , устанавливаются все обстоятельства происшествия. Состояние опьянения у водителей не установлено, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Подписчики «АСТ-54» сообщили, что водитель грузового автомобиля поднимался с Ипподромской на Октябрьскую магистраль и при правом повороте не уступил дорогу общественному транспорту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber