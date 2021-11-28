Количество заболевших растет с каждым днем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске у 400 человек за сутки обнаружили коронавирус. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 81 942 человек.

— Скончались еще четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 51, 84, 78 лет и женщины в возрасте 85, 63, 84, 59, 55, 75, 71, 88 лет и три женщины в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 767 человек, — сообщает оперштаб Новосибирской области.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 360 человек, а к аппаратам ИВЛ подключены 53 человека.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 104 пациента, в том числе 60 детей, — уточняют в ведомстве.

С начала пандемии в регионе проведено больше двух миллионов тестов на коронавирус.

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