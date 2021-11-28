Бизнес центр полностью загружен. Фото: "Авито"

В Новосибирске продают бизнес-центр «Кристалл» за 750 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

В объявлении говорится, что бизнес-центр находится между станцией метро «Гагаринская» и «Заельцовская».

— Высокий пешеходный трафик. Площадь здания: 6171,5 м2, в том числе: 4643 метров квдратных — пригодная для коммерческого использования (5 этажей); 928 метров квадратных- паркинг на 35 м/м (нулевой этаж — на уровне Красного проспекта), — написаны характеристики здания.

Отмечается, что бизнес-центр действующий, имеет 100% загруженность арендаторами.

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