Работники проводили осмотр отопления. Фото: прокуратура НСО
В Новосибирске умер третий рабочий, обварившийся в кипятке, в лицее №12. ЧП произошло в начале ноября. В лицее № 12 во время осмотра системы отопления провалился пол. В кипяток упали два сотрудника СГК и работник школы. Их госпитализировали в областную больницу.
Известно, что до этого погибшему делали пересадку кожи.
— Да, наш коллега умер, — кратко прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе СГК.
До этого Прокуратура проводит проверку, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким умершего.
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