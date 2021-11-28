Земля будет выкуплена. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэрия Новосибирска заберет землю у кирпичного дома на Телецентре. Речь идет о доме по адресу 4-й переулок Римского-Корсакова, 12.

В документе, опубликованном на сайте мэрии, сказано, что дом признан аварийным и его давно нужно сносить.

— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, — сообщается на сайте.

В доме находятся 12 квартир. Их площадь варьируется от 35,1 до 42,8 квадратных метров. Земля находится в общедолевой собственности.

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