Памятник хотят перенести в 2022 году. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске перенесут памятник Покрышкину в 2022 году. Такое решение было принятно собственником земли, на которой он сейчас находится. В данный момент памятник Александру Покрышкину находится на площади Маркса.

— В настоящее время окончательное решение о переносе памятника еще не принято, подразделениями мэрии города Новосибирска прорабатываются юридические и технические вопросы организации такого переноса, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

По информации ведомства, ориентировочно перенос памятника будет проходить во втором квартале 2022 года.

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