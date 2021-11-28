В Новосибирске на площади Ленина устанавливают елку

Монтаж закончат к 1 декабря. Фото: Никита
В Новосибирске на площади Ленина устанавливают главную елку. Как сообщали ранее в департаменте культуры, спорта и молодежной политики ее монтаж должны закончить к 1 декабря.
На кадрах видно, что основа уже смонтирована и рабочие украшают ее ветками. Отметим, что украшения на новогодней красавице такие же как и в прошлом году.
Напомним, что в городе зальют 50 катков. Уже стартовала подготовка к заливке. На стадионе «Чкаловец», Нарымский сквер и площади, расположенной напротив НОВАТа.
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