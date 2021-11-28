В Новосибирске иномарка врезалась в крыльцо магазина

Информация о пострадавших уточняется. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Сегодня ночью 28 ноября в Октябрьском районе иномарка врезалась в крыльцо магазина. ДТП произошло на пересечении улиц Кирова и Добролюбова.
— Хэтчбек вылетел на тротуар и врезался в крыльцо магазина. Он уходил от погони. Другим участником аварии стал седан KIA Rio, — сообщается в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На фото, приложенных подписчиком, видно, что у «Kia» разбита передняя часть. Вторая машина разбита почти полностью.
На месте работали сотрудники ГАИ и медики.
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