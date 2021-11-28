Следующее заседание будет 14 декабря.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Компания «Брусника» подала иск к мэрии города Новосибирска на 60 миллионов. Дело появилось в суде еще в октябре. Третьим лицом назначено городское МКУ «Управление дорожного строительства» и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Как оказалось иск строительная компания подала еще осенью этого года. Ранее они вкладывали деньги в строительство дороги в одном из микрорайонов города.
Следующее заседание состоится 14 декабря.
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