Следующее заседание будет 14 декабря. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Компания «Брусника» подала иск к мэрии города Новосибирска на 60 миллионов. Дело появилось в суде еще в октябре. Третьим лицом назначено городское МКУ «Управление дорожного строительства» и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Как оказалось иск строительная компания подала еще осенью этого года. Ранее они вкладывали деньги в строительство дороги в одном из микрорайонов города.

Следующее заседание состоится 14 декабря.

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