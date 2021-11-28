Сибирячка пожаловалась на полупустой бутерброд из кофейни

Рыбка лежала около разреза. Фото:"Фламп"

Жительница Новосибирска пожаловалась на полупустой бутерброд из кофейни. Ей купила его подруга за 219 рублей.

— Когда я открыла его, то была мягко говоря удивлена: это не сэндвич с рыбой, а сэндвич с эссенцией рыбы, — пишет девушка на сайте «Flamp».

По словам сибирячки, это абсолютная наглость. Она разочаровалась в этом заведении.

В комментариях девушку поддержали и другие пользователи:

— Хитро класть рыбку в месте разреза.

— Вот это выдумщики.

— Какой позор!

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