Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-6°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество28 ноября 2021 5:29

Сибирячка пожаловалась на полупустой бутерброд из кофейни

Об этом она написала отзыв на сайте
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рыбка лежала около разреза. Фото:"Фламп"

Рыбка лежала около разреза. Фото:"Фламп"

Жительница Новосибирска пожаловалась на полупустой бутерброд из кофейни. Ей купила его подруга за 219 рублей.

— Когда я открыла его, то была мягко говоря удивлена: это не сэндвич с рыбой, а сэндвич с эссенцией рыбы, — пишет девушка на сайте «Flamp».

По словам сибирячки, это абсолютная наглость. Она разочаровалась в этом заведении.

В комментариях девушку поддержали и другие пользователи:

— Хитро класть рыбку в месте разреза.

— Вот это выдумщики.

— Какой позор!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.