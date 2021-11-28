Сибирячка пожаловалась на полупустой бутерброд из кофейни

Рыбка лежала около разреза. Фото:"Фламп"
Жительница Новосибирска пожаловалась на полупустой бутерброд из кофейни. Ей купила его подруга за 219 рублей.
— Когда я открыла его, то была мягко говоря удивлена: это не сэндвич с рыбой, а сэндвич с эссенцией рыбы, — пишет девушка на сайте «Flamp».
По словам сибирячки, это абсолютная наглость. Она разочаровалась в этом заведении.
В комментариях девушку поддержали и другие пользователи:
— Хитро класть рыбку в месте разреза.
— Вот это выдумщики.
— Какой позор!
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