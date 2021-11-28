Сибиряк прижал себе кисть руки ванной

На место выезжали спасатели. Фото: соцсети
В Новосибирске 56-летний мужчина прижал себе кисть руки в ванной. Все произошло во время того, как он разбирал ее. Ему пришлось вызывать на помощь сотрудников «МАСС».
— Инцидент произошел в Кировском районе на улице Зорге. Спасателям удалось освободить руку новосибирца, — сообщается в группе «МАСС (16+)» в социальных сетях.
Сибиряка передали в руки врачам скорой помощи. Теперь его здоровью ничего не угрожает.
Напомним, что недавно новосибирцы вызывали спасателей из-за застрявшего в раковине кота. Сотрудники «МАСС» перекусили металл и достали лапу животного.
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