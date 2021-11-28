В Новосибирске столкнулись две иномарки

Иномарку забирал эвакуатор. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В Новосибирске в центре города столкнулись седан «Hyundai Solaris» и «Toyota Corolla». ДТП произошло в Заельцовском районе.

— Все произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Северной. От удара «Тойота» оказалась на крыше, — сообщают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Водитель седана решил не ждать сотрудников ДПС и уехал. Вторую иномарку пришлось транспортировать на эвакуаторе.

Теперь водитель «Тойоты» ищет свидетелей произошедшего.

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