Погода в Новосибирске на 28 ноября 2021 года: ожидаются метель и сильный ветер

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 28 ноября 2021 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 28 ноября 2021 года: в городе ожидается незначительная метель, а также будет дуть сильный ветер. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— 28 ноября в Новосибирске днем будет -6…-8. Ветер будет дуть юго-западный с порывами 8-13 метров в секунду, местами до 18 метров в секунду. Ожидается небольшой снег, местами метель, на дорогах гололедица. По области температура воздуха опустится до -9 градусов днем, — говорится в сообщении метеорологов.

По данным сайта «Яндекс Погода», 28 ноября в Новосибирске будет снежно. Днем температура воздуха составит -4…-6 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 6,5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

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