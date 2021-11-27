В Новосибирске муниципальные бани закроют в апреле 2022 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске муниципальные бани будут работать до апреля 2022 года. После чего помещения сдадут в аренду предпринимателям. Об этом сообщали в мэрии Новосибирска.

Известно, все 6 бань, которые есть в городе, нуждаются в капитальной реконструкции. Сумма, которая требуется на их восстановление, впечатляющая — 289,8 миллионов рублей.

Ранее начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин сообщал, что рабочая группа приняла решение о заключении инвестиционных договоров — три договора по двум баням в каждом.

— Так, у людей популярны бани № 36 на улице Петропавловской, № 7 на улице Гурьевской и № 3 на улице Беловежской. Для инвестора менее интересны «Бодрость» на улице Первомайской и бани № 26 на улице Чекалина и № 22 на улице Смоленской. Поэтому, если инвестор готов взять экономически привлекательную баню — пожалуйста — берите, но с нагрузкой в виде менее привлекательной, — говорил Виталий Витухин.

Напомним, до апреля 2022 года с сотрудниками бань заключат срочные договоры. А тех, кто попадет под сокращение, получит положенные выплаты.

В настоящий момент муниципальные бани продолжают работать по скользящему графику. Они открыты два дня в неделю. Льготы, которые действовали ранее, сохраняются до апреля 2022.

До апреля 2022 года с 42 сотрудниками бань будут заключены срочные договоры. Те, кого сократят, получат все положенные им выплаты. А пока все шесть бань продолжат работать по скользящему графику два дня в неделю — с ноября по апрель. Действующие на этот период льготы будут сохранены.

Также известно, что одно из условий передачи бань предпринимателям — сохранение парных и помывочных помещений.

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