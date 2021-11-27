Новосибирского пенсионера подозревают в насилии над воспитанником детдома.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске пенсионера подозревают в насилии над несовершеннолетним воспитанником детского дома. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 71-летнего пенсионера. Известно, что насилие над ребенком длилось несколько лет, добавил КП-Новосибирск источник.
Ранее КП-Новосибирск писала о мужчине, которого подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Сообщалось, что жертвой педофила стала его дочь. Сейчас подозреваемый в жутком преступлении находится в СИЗО.
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