Новосибирского пенсионера подозревают в насилии над воспитанником детдома. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске пенсионера подозревают в насилии над несовершеннолетним воспитанником детского дома. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 71-летнего пенсионера. Известно, что насилие над ребенком длилось несколько лет, добавил КП-Новосибирск источник.

Ранее КП-Новосибирск писала о мужчине, которого подозревают в изнасиловании 12-летней девочки. Сообщалось, что жертвой педофила стала его дочь. Сейчас подозреваемый в жутком преступлении находится в СИЗО.

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