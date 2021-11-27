Прокуратура Новосибирска проверит школу, где ученик напал на одноклассника и учителя с ножницами

Прокуратура проверит школу, где ученик напал на одноклассника и учителя с ножницами. Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку после инцидента в одной из школ Калининского района города. Там ученик 5-го класса попытался напасть на одноклассника и учителя с ножницами.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об образовании и профилактике правонарушений о несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве добавили, ребенок, проявивший агрессию, состоит на внутришкольном учете.

Ранее сообщалось, инцидент произошел во время урока. Ученик 5-го класса попытался напасть с ножницами на одноклассника. Агрессию ребенка пресекла учительница, но он накинулся и на нее.

Напомним, проверки по факту случившегося проводят Следственный комитет по Новосибирской области и региональное Минобразования.

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