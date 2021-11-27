В Новосибирске неизвестный вынес из банкомата более 3-х миллионов рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одном из ТЦ Новосибирска неизвестный украл из банкомата 3,3 миллиона рублей. Инцидент произошел в Калининском районе города. Банкомат, который взломал злоумышленник, принадлежит банку ВТБ. Информацию об инциденте КП-Новосибирск прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

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