В Новосибирске 18-летний парень ограбил подростка в ТЦ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 18-летний парень ограбил в ТЦ подростка — он отобрал у ребенка сотовый телефон. Ущерб от преступления составил 6 тысяч рублей. Инцидент произошел 20 ноября.

— О случившемся сообщили в полицию. Правоохранители установили и задержали 18-летнего подозреваемого. Им оказался житель Кировского района Новосибирска. Ранее молодой человек уже был судим, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении парня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

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