В Новосибирске от коронавируса умер 37-летний мужчина. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 27 ноября, стало известно о смерти еще 17 пациентов с ковидом, которые скончались в Новосибирской области за сутки. Актуальные данные опубликовал региональный оперштаб.

— Умерли еще 17 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19. Это мужчины в возрасте 37, 68 и 77 лет и женщины в возрасте 47, 89, 79, 62, 78, 74, 68, 56, 67, 66, 73, 77 лет, а также две женщины в возрасте 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 753 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимации сейчас находятся 362 пациента. Из них 54 подключены к ИВЛ.

Всего за сутки ковид выявили еще у 391 жителя Новосибирской области. Так, с начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 81 542 сибиряков, среди них 8 514 детей. Также известно, что уже 57 127 пациентов выздоровели. За сутки выздоровевших — 113 человек.

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