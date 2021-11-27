Новосибирские туристы почти сутки не могут вылететь в Дубай. Фото: Александр ГЛУЗ

В субботу, 27 ноября, стало известно, что рейс из Новосибирска в Дубай задержали почти на сутки. Вылет должен был состояться 26 ноября в 18:30. Информацию об этом корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в авиакомпании Flydubai.

— Задержка рейса составила приблизительно 20 часов. В настоящий момент ситуация разрешена — пассажиры прошли регистрацию. Все поступившие жалобы будет рассматривать руководство авиакомпании, — уточнил КП-Новосибирск представитель Flydubai.

По предварительным данным, причиной задержки стала неисправность воздушного судна. Редакция КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпании для уточнения всех обстоятельств случившегося.

Ранее КП-Новосибирск писала о рейсе «Новосибирск-Египет», вылет которого задержали более чем на 14 часов. Тогда причиной задержки стала неисправность самолета.

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