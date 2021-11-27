В Новосибирске мужчине раздавило руку чугунной ванной. Фото: служба спасения "МАСС".

В Кировском районе Новосибирска пострадал мужчина, который демонтировал чугунную ванну — ему придавило кисть левой руки. Освободить руку сибиряк сам не смог — ему на помощь приехали спасатели.

— Инцидент произошел на улице Зорге. По указанному адресу выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели помогли мужчине деблокировать руку, — уточнили в службе спасения МАСС.

Мужчине 1965 года рождения потребовалась помощь медиков. Судя по кадрам, которые опубликовали спасатели, он серьезно повредил руку.

В МАСС напомнили, в случае, если вы стали очевидцем ЧП, или же сами попали в беду, звоните по номерам: 112, 231-06-49.

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