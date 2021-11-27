В Новосибирске такси после ДТП вылетело на тротуар и врезалось в дерево. Фото: "АСТ-54".
В субботу, 27 ноября, на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись две машины — такси KIA Rio и кроссовер. Информация об аварии появилась в соцсети.
— В результате ДТП автомобиль такси выехал на тротуар и врезался в дерево. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, машина такси получила серьезные повреждения — у нее сильно смяло правую переднюю дверь.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают подробности и причины происшествия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер