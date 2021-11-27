В Новосибирске такси после ДТП вылетело на тротуар и врезалось в дерево. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 27 ноября, на Красном проспекте в Новосибирске столкнулись две машины — такси KIA Rio и кроссовер. Информация об аварии появилась в соцсети.

— В результате ДТП автомобиль такси выехал на тротуар и врезался в дерево. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, машина такси получила серьезные повреждения — у нее сильно смяло правую переднюю дверь.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают подробности и причины происшествия.

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