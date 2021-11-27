Под Новосибирском загорелся дом многодетной семьи. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В городе Куйбышев Новосибирской области едва не произошла беда. Там в пятницу, 26 ноября, загорелся частный дом многодетной семьи. Выбраться живыми из задымленного помещения сибирякам удалось благодаря пожарному извещателю — он вовремя сработал. Об инциденте рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Через четыре минуты первое пожарно-спасательное подразделение было на месте вызова. В этот момент из-под кровли дома шел дым. До прибытия специалистов пожарной охраны из задымленного помещения самостоятельно эвакуировались три человека, из них двое детей — 5 и 15 лет, — сообщили в ведомстве.

По словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому и Северному районам капитана внутренней службы Юлии Стрельцовой, причиной ЧП могло стать замыкание проводки. Известно, мама с младшим ребенком вернулась домой и включила стиральную машинку и микроволновку. Затем в распределительной коробке произошел щелчок. Задымление прибора заметил старший ребенок. Женщина и дети экстренно эвакуировались из дома.

Локализовать пожар удалось за 2 минуты, а еще за три огонь полностью ликвидировали. Известно, пламя повредило брусчатый пол на площади двух квадратов. В тушении пожара участвовали 13 человек и 4 единицы техники. От МЧС РФ — 7 человек и 2 единицы техники.

Сейчас многодетная семья временно находится у родственников.

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