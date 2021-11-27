Следователи проводят проверку после нападения ученика с ножницами на одноклассника и учителя. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирские следователи проводят проверку после инцидента, случившегося в школе Калининского района. Там ученик 5-го класса попытался напасть на одноклассника и учителя с ножницами. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящий момент следователи проводят комплекс мероприятий, которые установят обстоятельства и причины инцидента. После проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее КП-Новосибирск писала, инцидент произошел во время урока. Агрессию ребенка пресекла учительница, однако он попытался ударить ножницами и ее. По факту ЧП проверку проводит и региональное Минобразования.

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