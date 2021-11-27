Новосибирских туристов оштрафовали более чем на два миллиона рублей из-за отсутствия ПЦР-тестов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор выявил 420 вернувшихся из-за границы новосибирцев за 2021 год, которые вовремя не сдали ПЦР-тесты. Известно, у туристов есть 3 дня, чтобы пройти обследование на ковид после возвращения. В противном случае им грозят штрафы в размере от 15 до 40 тысяч рублей, говорится на сайте Роспотребнадзора.

— По состоянию на 25.11.2021 года в Новосибирскую область из зарубежных стран прибыло 202 589 граждан, из которых 420 не прошли обследование на COVID-19 в 3х-дневный срок со дня прибытия на территорию РФ. В отношении 340 граждан возбуждены дела об административном правонарушении. Из них судами вынесено 238 постановлений о назначении штрафа на общую сумму 2 213 000 рублей, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, в сдаче ПЦР-теста не нуждаются только вакцинированные граждане, а также те, кто перенес COVID-19 за последние 6 месяцев.

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