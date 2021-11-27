Полиция ищет неизвестных, напавших на курьера в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В полиции Новосибирска прокомментировали нападение неизвестных на курьера в Новосибирске. Инцидент случился в пятницу, 26 ноября, и попал на камеры видеонаблюдения.

— В полицию поступило сообщение о конфликте, произошедшем между гражданами у дома по улице Оловозаводской, в результате которого, один из участников конфликта распылил в сторону молодого человека газовый баллончик, после чего скрылся, — говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас полицейские проводят мероприятия, которые направлены на выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее КП-Новосибирск писала, к курьеру подошли несколько человек и начали ему что-то высказывать, а после принялись толкать. Когда парень попытался ответить обидчикам, один из них достал газовый баллончик и распылил ему в лицо

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