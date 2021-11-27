Выходные ударят по Новосибирску сильной метелью и морозом до -17 градусов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирске на выходных похолодает до -17 градусов. Об этом сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным синоптиков, метель начнется в субботу, 27 ноября. Температура воздуха опустится ночью до -17 градусов, днем потеплеет до -8 градусов. Также будет дуть сильный ветер. Из-за него будет ощущение сильного мороза.

Кроме того, метеорологи обещают метель с порывами до 20 метров в секунду. В воскресенье, 28 ноября, вьюга продолжится, но станет теплее. Так, ночью температура останется на отметке не ниже -10 градусов, а днем поднимется до -3.

Сильный снегопад закончится в понедельник, 29 ноября. Водителям и пешеходам нужно быть осторожнее на дорогах: метеорологи прогнозируют гололед.

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