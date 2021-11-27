Сибирячка оплатила свыше 90 тысяч штрафов ГИБДД после ареста люксового внедорожника. Фото: УФССП по НСО.
Жительница Новосибирска, ведущая бизнес в Москве, за лето «насобирала» 86 штрафов ГИБДД. Платить по счетам она не спешила. Затем в дело вмешались судебные приставы.
— Судебные приставы-исполнители обнаружили Range Rover на парковке у дома в Новосибирске, где зарегистрирована нарушительница. Когда сотрудники УФССП составляли акт на ареста авто, 33-летняя сибирячка пообещала погасить долг в размере 93 800 рублей, — уточнили в УФССП по Новосибирской области.
Девушка сдержала обещание — она оплатила дог за 2 дня. После чего вернулась в столицу на заработки.
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