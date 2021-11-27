Певица из Новосибирска Елизавета Шарипова покинула шоу «Голос». Фото: стоп-кадр.

Елизавета Шарипова из Новосибирска стала слабейшей в дуэте на шоу «Голос». Эфир с выступлением сибирячки вышел в пятницу, 26 ноября.

— Лизонька, дорогая моя, несмотря на твое адское волнение, ты справилась абсолютно на 100%, умница, молодец. Я рассчитывал на твой профессионализм и вокальную мощь и на что рассчитывал, то и получил, — похвалил новосибирскую участницу наставник Леонид Агутин.

Однако затем без комментариев выбрал Карину Купер.

Елизавета Шарипова в дуэте с Кариной Купер исполнила песню Ларисы Долиной «Чувства». По словам Карины, это очень редкая песня, которую невозможно найти на YouTube, и девочки поставили ее впервые в истории шоу «Голос».

— Мне грустно, это понятно. Но нужно подумать о том, что есть другие конкурсы, другие проекты, — поделилась Елизавета в интервью после выступления.

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